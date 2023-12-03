На Херсонщині через російський обстріл загинув 78-річний чоловік – ОВА

78-річний чоловік загинув внаслідок російського обстрілу в Садовому на Херсонщині, повідомила 3 грудня обласна військова адміністрація.

«Вдень окупанти вдарили по селищу. Одне з влучань припало на приватний гараж, де в цей час перебував 78-річний чоловік. Від отриманої вибухової травми він загинув на місці», – йдеться в повідомленні.

30 листопада у МВС повідомили, що за 11 місяців 2023 року російські війська 59 тисяч разів обстріляли населені пункти України, внаслідок чого загинули дві тисячі цивільних жителів, ще 11 тисяч – зазнали поранення. Найбільше обстрілів, за повідомленням, було в Запорізькій, Херсонській, Донецькій, Харківській, Сумській і Чернігівській областях.

Російські війська щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонщини, зокрема обласний центр. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.