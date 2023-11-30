МВС: 2 тисячі цивільних загинули в Україні через обстріли РФ від початку року

За 11 місяців 2023 року російські війська 59 тисяч разів обстріляли населені пункти України, внаслідок чого загинули дві тисячі цивільних жителів, ще 11 тисяч – зазнали поранення, повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко під час зустрічі з послами країн «Групи семи» (G7).

«Найбільше обстрілів – у Запорізькій, Херонській, Донецькій, Харківській, Сумській і Чернігівській областях», – цитує слова Клименка пресслужба МВС.

Він також зазначив, що українські правоохоронці станом на листопад 2023 року задокументували понад 101 тисячу воєнних злочинів із боку російських військовослужбовців. Серед цих злочинів – обстріли, насильство над цивільним населенням, депортація і незаконне позбавлення волі.

Російські військові регулярно атакують українські населені пункти з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, РСЗВ. Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.

Одним із випадків масової загибелі цивільних українців внаслідок російських обстрілів став ракетний удар по селу Гроза на Харківщині 5 жовтня цього року, внаслідок якого загинули 59 людей. У своїй доповіді Управління верховного комісара ООН з прав людини підтвердило, що цей удар завдала російська армія.

В ООН станом на 21 листопада підтвердили щонайменше 10 тисяч випадків загибелі цивільних людей, понад 560 з яких становили діти, а також більше ніж 18 500 випадків поранення цивільних від початку повномасштабного вторгнення Росії.