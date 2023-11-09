«Українські діти заплатили високу ціну» – HRW про вплив війни на освіту в Україні

Війна Росії проти України має величезний негативний вплив на добробут і освіту дітей: тисячі шкіл і дитсадків були зруйновані, а мільйони молодих людей позбавлені доступу до освіти, йдеться у звіті правозахисної організації Human Rights Watch (HRW), опублікованому 9 листопада.

У документі, що складається з 71 сторінки, під назвою «Танки на дитячому майданчику» йдеться про те, що, за даними українського уряду, 3790 навчальних закладів були знищені або пошкоджені по всій Україні з 24 лютого 2022 року, коли Росія почала неспровоковане і незаконне вторгнення в Україну.

У звіті, який фокусується на Київській, Харківській, Чернігівській і Миколаївській областях України, вказано, що школи і дитячі садки зазнавали авіаударів, обстрілів і навіть атак касетними бомбами – типом боєприпасів, заборонених у 112 країнах через його руйнівний вплив на цивільне населення. Серед країн, які їх заборонили, немає Росії й України.

Крім того, у звіті HRW йдеться про те, що російські війська регулярно грабували українські навчальні заклади, які потрапляли під їхній контроль, – акт, який вважається воєнним злочином.

«Українські діти заплатили високу ціну в цій війні, тому що атаки на освіту – це атаки на їхнє майбутнє», – сказав Г’ю Вільямсон, директор відділу Європи і Центральної Азії HRW.

«Міжнародне співтовариство має засудити пошкодження і руйнування шкіл в Україні й пограбування російськими військами», – додав Вільямсон під час презентації звіту.

HRW зібрала дані про 50 навчальних закладах у чотирьох регіонах, опитавши майже 90 керівників шкіл, місцевих чиновників і очевидців.

У звіті йдеться про те, що окупаційні російські війська позбавили окупованих навчальних закладів майже всього – комп’ютерів, телевізорів, інтерактивних дошок і навіть систем харчування, водночас систематично знищуючи все, що не було розграбоване, і залишаючи на стінах ненависницькі написи щодо українців.

«Більшість країн світу, включно з членами Європейського союзу і НАТО, зобов’язалися захищати освіту від нападів, і вони повинні допомогти Україні досягти цієї мети, – сказав Вільямсон. – Українські діти мають таке ж право на освіту, як діти в інших країнах, і, попри війну, це важливе право має бути захищене».

У звіті міститься заклик до міжнародних донорів і гуманітарних організацій підтримати зусилля українського уряду щодо якнайшвидшого відновлення шкіл.