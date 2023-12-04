Російські обстріли: за добу двоє людей загинули на Херсонщині, одна – на Донеччині

Російські війська 117 разів обстріляли Херсонську область протягом попередньої доби, повідомив голова області Олександр Прокудін. Із 691 снаряда з різних видів озброєння 43 снаряди випустили по Херсону.

Зокрема, російські обстріли пошкодили житлові квартали, медичні заклади й адміністративні будівлі в Херсоні, науково-дослідницьку установу та інженерну споруду у Херсонському районі, а також магазини в Бериславському районі.

«Через російську агресію дві людини загинули, ще вісім – дістали поранення», – повідомив він.

Крім того, ще одна людина загинула в Донецькій області, повідомив виконувач обов’язків голови ОВА Ігор Мороз.

«За 3 грудня росіяни вбили одного жителя Донеччини – у селі Костянтинівка. Ще три людини в області за добу дістали поранення», – заявив він.

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Про обстріли та повітряні атаки повідомляли також адміністрації інших прифронтових регіонів. За їхніми даними, цивільні протягом доби не постраждали. На Запоріжжі, повідомив голова регіону Юрій Малашко, відомо про два випадки руйнування житлових будинків та об’єктів інфраструктури.

Також два приватні будинки, господарська споруда, теплиця і газогін були пошкоджені в Нікопольському районі, повідомив голова Дніпропетровщини Сергій Лисак.

30 листопада у МВС повідомили, що за 11 місяців 2023 року російські війська 59 тисяч разів обстріляли населені пункти України, внаслідок чого загинули дві тисячі цивільних жителів, ще 11 тисяч – зазнали поранення. Найбільше обстрілів, за повідомленням, було в Запорізькій, Херсонській, Донецькій, Харківській, Сумській і Чернігівській областях.

Російські війська щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонщини, зокрема обласний центр. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.