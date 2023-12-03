На кордоні з Харківською областю зросла активність російських ДРГ – Демченко

Росія почала активніше використовувати диверсійно-розвідувальні групи (ДРГ) поблизу кордону з Харківською областю, повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

За його словами, активність російських диверсантів фіксується упродовж останніх кількох тижнів.

«Раніше найбільше ми їх фіксували по Сумському напрямку. А за останні кілька тижнів ми бачимо зміну напрямку, а саме – у Харківській області. Ворог за останні кілька тижнів більш активно використовує ДРГ саме по Харківській області», – заявив Демченко.

Він припускає, що сили РФ змінили напрямок застосування ДРГ, оскільки зрозуміли, що «на Сумському напрямку у них нічого не виходить».

Речник прикордонників додав, що «на прикордонні Харківської області значно зросла кількість ворожих обстрілів». При цьому обстріли не вщухають також у прикордонних районах Чернігівської й Сумської областей, каже він.

Раніше командувач Об’єднаних сил ЗСУ заявляв про посилення північного кордону України особовим складом і бойовою технікою задля протидії диверсантам.