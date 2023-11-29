Диверсанти із РФ намагаються проникнути через кордон по 8-10 разів на місяць – ОК «Північ»

Щомісяця Сили оборони північного напрямку фіксують від восьми до десяти спроб проникнення на територію України диверсійно-розвідувальних груп з території РФ. Вони діють під прикриттям артилерії, однак їхні спроби зазвичай неуспішні. Про це в ефірі Радіо Свобода (проєкт «Свобода.Ранок») заявив Юрій Повх, речник Об’єднаного пресцентру Сил оборони Північного напрямку. Такі спроби фіксуються переважно на кордоні України з Росією, каже він.

«За останні місяці ця цифра коливається від 8 до 10 спроб на місяць. Основні зусилля ворог зосереджує на кордоні України з Росією. Це територіальні межі Сумської та Чернігівської областей. Щодо можливих спроб прориву ДРГ, насамперед ми фіксуємо такі спроби під прикриттям артилерійського вогню. І зазвичай диверсійно-розвідувальним групам не вдається перетнути державний кордон», – сказав речник.

Взимку, за словами військового, діяльність диверсійно-розвідувальних груп ускладнюється через погодні умови. Зокрема, легко розпізнати спроби перетину кордону завдяки слідам на снігу.

«За законами воєнного мистецтва, зимовий період є найскладнішим для ведення бойових дій. Відтак ті, хто є мисливцями, зрозуміють: для диверсійно-розвідувальних груп це не надто сприятливі умови. Утруднюється їх маскування, пересування по території, по слідах можна визначити спроби переходу державного кордону. Отже, зимовий період додає складнощів всім учасникам бойових дій», – зазначив Юрій Повх.

Та попри негоду, каже він, Збройні сили України продовжують охороняти кордон. Повх пояснив, що «зимові холоди – це не привід для розслаблення, бо противник підступний».

«Не повинно нас розслабляти настання зимових холодів. Війська, як і влітку, так і взимку, завжди напоготові. Оскільки всі розуміють, що ворог у нас найгірший, напевно, на цій Землі. Він підступний і буде використовувати будь-які можливості для нанесення шкоди Україні і українським Збройним силам», – заявив військовий.

Раніше командувач Об’єднаних сил ЗСУ заявляв про посилення північного кордону України особовим складом і бойовою технікою задля протидії диверсантам.

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