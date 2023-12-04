Уночі поблизу Хмельницького працювали сили ППО – влада

Уночі 4 грудня поблизу Хмельницького було чути роботу Повітряних сил ЗСУ, повідомив зранку перший заступник начальника Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін.

«Під час повітряної тривоги в Хмельницькому районі працювали сили ППО. Станом на цей час повідомлень про постраждалих або пошкодження інфраструктури немає. Дякуємо ЗСУ за відмінну службу!» – написав чиновник у фейсбуці.

Російські військові регулярно обстрілюють українські міста і села, розташовані в межах досяжності їхньої артилерії, ракетних систем залпового вогню, ракет і дронів. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.