Російський удар по Новогродівці: є двоє загиблих, під завалами можуть бути ще 3 людей (виправлено)

У Новогродівці на Донеччині, яка напередодні зазнала російського ракетного удару, триває пошукова операція, повідомив виконувач обов’язки голови Донецької обласної військової адміністрації Ігор Мороз.

«Триває пошукова операція в Новогродівці – знайдено тіла ще двох загиблих унаслідок удару напередодні», – написав він у телеграмі.



Водночас у ДСНС повідомили, що станом на 13:00 відомо про двох загиблих.

За попередньою інформацією, під завалами може перебувати ще 3 людей, серед них є дитина. Аварійно-рятувальні роботи на місці російського удару у Новогродівці тривають.

ВИПРАВЛЕНО: раніше з посиланням на керівника Донецької ОВА повідомлялося про збільшення кількості загиблих, додані дані від ДСНС.

Війська РФ 30 листопада обстріляли багатоповерховий будинок у Новогродівці на Донеччині. Через обстріл загинули дві людини. У МВС повідомляли, що під завалами ще може залишатися родина: 33-річна жінка, 38-річний чоловік і 8-річна дівчинка.

Російські військові регулярно атакують українські населені пункти з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, РСЗВ. Москва, попри докази та свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.

В ООН станом на 21 листопада підтвердили щонайменше 10 тисяч випадків загибелі цивільних людей, понад 560 з яких становили діти, а також більше ніж 18 500 випадків поранення цивільних від початку повномасштабного вторгнення Росії.