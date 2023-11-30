ДСНС: через російський авіаудар по Торецьку загинула людина, є постраждалі

Російські війська завдали авіаудару по Торецьку на Донеччині – загинула людина, є постраждалі, повідомляє у телеграмі Державна служба з надзвичайних ситуацій.



«У результаті зруйновано приватний будинок на 4 господаря. Загинула одна особа. ДСНС та Нацполіція врятували з-під завалів 2 людей. Загалом постраждало 3 особи», – йдеться у повідомленні.

Раніше сьогодні повідомлялося, що війська РФ обстріляли багатоповерховий будинок у Новогродівці на Донеччині. Через обстріл загинули дві людини. За даними МВС, під завалами ще може залишатися родина: 33-річна жінка, 38-річний чоловік і 8-річна дівчинка. Триває рятувальна операція.

Російські військові регулярно атакують українські населені пункти з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, РСЗВ. Москва, попри докази та свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.

В ООН станом на 21 листопада підтвердили щонайменше 10 тисяч випадків загибелі цивільних людей, понад 560 з яких становили діти, а також більше ніж 18 500 випадків поранення цивільних від початку повномасштабного вторгнення Росії.