Троє людей поранені через обстріл РФ Тягинки на Херсонщині – ОВА

Троє людей поранені в селі Тягинка Бериславського району Херсонської області внаслідок обстрілу з боку російських військ, повідомила обласна військова адміністрація.

«65-річний чоловік зазнав важких поранень. Стан двох жінок, 64 і 73 років, оцінюють як середньої тяжкості», – йдеться в повідомленні.

В ОВА зауважили, що потерпілих доправили до лікарні.

Російські війська щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонщини, зокрема обласний центр.

За даними голови ОВА Олександра Прокудіна, внаслідок російських обстрілів Херсонщини протягом попередньої доби одна людина загинула, ще п’ятеро зазнали поранень.

Вдень 30 листопада Прокудін повідомляв про загибель внаслідок російського обстрілу 59-річної жительки села Садове.

Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.