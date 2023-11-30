Російська атака на дитсадок і лікарню: влада Херсонщини повідомила про 1 загиблу і 5 поранених людей за добу

Через російську агресію на Херсонщина за минулу добу одна людина загинула і п’ятеро зазнали поранень, повідомила пресслужба обласної військової адміністрації.

«Опівночі російська армія атакувала Дарʼївку. Ворожим вогнем пошкоджено з десяток житлових будинків, дитсадок та лікарню. У власних оселях постраждали четверо місцевих жителів. Каретою «швидкої» до лікарні шпиталізували 59-річного чоловіка та 75-річну жінку. Їх стан медики оцінюють як середньої тяжкості. Ще двом жінкам, 75 та 66 років, медичну допомогу надали на місці. Від госпіталізації вони відмовилися», – розповіли у Херсонській ОВА.

Усього, за даними влади, за минулу добу армія РФ здійснила 107 обстрілів, лише по Херсону було випущено 23 снаряди.

Російські війська щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонщини, зокрема обласний центр. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.