Повітряні сили ЗСУ повідомили про знищення ракети Х-59 і 18 «шахедів» уночі 4 грудня

Повітряні сили ЗСУ повідомили зранку 4 грудня, що вночі знищили 18 із 23 запущених силами РФ ударних безпілотників і керовану авіаційну ракету.

«У ніч на 4 грудня 2023 року противник атакував 23 ударними БпЛА Shahed-136/131 з мису Чауда в окупованому Криму та керованою авіаційною ракетою з повітряного простору окупованої Херсонщини. До відбиття повітряного нападу залучено винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України. Протиповітряна оборона працювала у щонайменше девʼяти областях України», – ідеться в повідомленні.

Російські військові регулярно обстрілюють українські міста і села, розташовані в межах досяжності їхньої артилерії, ракетних систем залпового вогню, ракет і дронів. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.