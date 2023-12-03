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Розвідка Британії назвала «одне з ключових обмежень» наземних систем ППО Росії

Покинутий російський зенітний ракетний комплекс «Тор» на острові Зміїний, 18 грудня 2022 року
Покинутий російський зенітний ракетний комплекс «Тор» на острові Зміїний, 18 грудня 2022 року

Зусилля як Росії, так і України з подолання наземних систем протиповітряної оборони супротивника залишаються одним із найважливіших протистоянь війни, заявили у розвідці Великої Британії.

«З російського боку зенітно-ракетна система малої дальності «Тор» відіграє вирішальну й дуже ефективну роль. З максимальною дальністю польоту 15 кілометрів ця система експлуатується підрозділами ППО російської армії і призначена для захисту лінії фронту наземних військ. Це відрізняється від інших систем малого радіусу дії, таких як ЗРК «Панцир», які експлуатуються російськими повітряно-космічними силами і зазвичай захищають командні вузли, ЗРК більшого радіусу дії й авіабази», – йдеться в повідомленні, оприлюдненому 3 грудня.

У розвідці зазначили, що, фактично діючи як передня лінія розгорнутої російської мережі протиповітряної оборони в Україні, ЗРК «Тор» наразі використовується, зокрема, для протидії українським безпілотним літальним апаратам, а одним із ключових обмежень системи в поточній війні, ймовірно, є витривалість її екіпажу.

«Із передбаченими лише трьома співробітниками для кожної системи підтримання високого стану готовності протягом тривалого періоду, швидше за все, стане надзвичайним випробуванням на витривалість», – йдеться в повідомленні.

За даними Генштабу ЗСУ, Росія за час повномасштабного вторгнення в Україну станом на 3 грудня втратила 602 своїх засоби ППО. Росія даних про втрати не наводить.

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