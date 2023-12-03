Розвідка Британії назвала «одне з ключових обмежень» наземних систем ППО Росії

Зусилля як Росії, так і України з подолання наземних систем протиповітряної оборони супротивника залишаються одним із найважливіших протистоянь війни, заявили у розвідці Великої Британії.

«З російського боку зенітно-ракетна система малої дальності «Тор» відіграє вирішальну й дуже ефективну роль. З максимальною дальністю польоту 15 кілометрів ця система експлуатується підрозділами ППО російської армії і призначена для захисту лінії фронту наземних військ. Це відрізняється від інших систем малого радіусу дії, таких як ЗРК «Панцир», які експлуатуються російськими повітряно-космічними силами і зазвичай захищають командні вузли, ЗРК більшого радіусу дії й авіабази», – йдеться в повідомленні, оприлюдненому 3 грудня.

У розвідці зазначили, що, фактично діючи як передня лінія розгорнутої російської мережі протиповітряної оборони в Україні, ЗРК «Тор» наразі використовується, зокрема, для протидії українським безпілотним літальним апаратам, а одним із ключових обмежень системи в поточній війні, ймовірно, є витривалість її екіпажу.

«Із передбаченими лише трьома співробітниками для кожної системи підтримання високого стану готовності протягом тривалого періоду, швидше за все, стане надзвичайним випробуванням на витривалість», – йдеться в повідомленні.

За даними Генштабу ЗСУ, Росія за час повномасштабного вторгнення в Україну станом на 3 грудня втратила 602 своїх засоби ППО. Росія даних про втрати не наводить.