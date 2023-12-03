Втрати РФ у війні проти України перевищили 332 тисячі військових – Генштаб ЗСУ

Росія за час повномасштабного вторгнення в Україну втратила близько 332 040 своїх військових, зокрема 930 – за останню добу – такі дані станом на ранок 3 грудня навів Генеральний штаб Збройних сил України.

Крім того, у Генштабі заявили про такі втрати РФ:

танки ‒ 5575 (чотири – за останню добу)

бойові броньовані машини ‒ 10396 (+11)

артилерійські системи – 7949 (+8)

РСЗВ – 913

засоби ППО ‒ 602

літаки – 323

гелікоптери – 324

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5995 (+1)

крилаті ракети ‒ 1569 (+1)

кораблі /катери ‒ 22

підводні човни – 1

автомобільна техніка й автоцистерни – 10432 (+22)

спеціальна техніка ‒ 1140 (+2).

Україна і Росія майже не дають офіційної інформації про свої втрати у війні. Москва офіційно востаннє називала кількість убитих понад рік тому, Київ цього не робив, заявляючи, що дані будуть розкриті після війни.

27 листопада Міністерство оборони Британії з посиланням на дані розвідки повідомило, що за останні шість тижнів, ймовірно, спостерігався один із найвищих показників втрат серед особового складу у армії РФ за всю війну в Україні. Тяжкі втрати, за даними британської сторони, багато в чому були спричинені наступом Росії на Авдіївку.