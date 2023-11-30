Росія: влада Новосибірська фактично визнала, що на місцевому кладовищі закінчилися місця для поховання військових

Влада російського Новосибірська фактично визнала, що на місцевому цвинтарі закінчилися місця для поховання військових. Як повідомляє проєкт Радіо Свобода Сибір.Реалії, мер міста Анатолій Локоть 29 листопада підписав постанову про створення нової «військової ділянки» на кладовищі «Гусинобродське».

Згідно з документом, мер ухвалив рішення виділити 12 соток землі для поховання російських військових «із дотриманням військового обряду похорону».

На початку листопада Сибір.Реалії писали про те, що на Гусинобродському цвинтарі – найбільше відоме поховання російських найманців у Сибіру і на Далекому Сході (тут поховані понад 368 бійців ПВК «Вагнер», у тому числі родом з інших регіонів). Рідні найманців повідомляли редакції, що їм навіть не повідомили про смерть завербованих. На той момент вільних місць на цвинтарі вже не було.

Росія останнім часом не дає офіційної інформації про свої втрати у війні.