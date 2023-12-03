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«Незмінний пріоритет»: Зеленський каже про підготовку до посилення ППО

Україна готується до посилення протиповітряної оборони, це може статися вже наступного тижня, повідомив президент Володимир Зеленський. На світлині він після інтерв’ю Associated Press. Харків, 30 листопада 2023 року
Україна готується до посилення протиповітряної оборони, це може статися вже наступного тижня, повідомив президент Володимир Зеленський. На світлині він після інтерв’ю Associated Press. Харків, 30 листопада 2023 року

Україна готується до посилення протиповітряної оборони, це може статися вже наступного тижня, повідомив президент Володимир Зеленський у новому відеозверненні.

«Наступний тиждень – ми вже готуємо – обов’язково збільшимо можливості нашої держави. Зокрема, нашого оборонно-промислового комплексу. Ми готуємо й нові пакети військової підтримки від партнерів. Готуємо й посилення нашої ППО – це незмінний пріоритет», – заявив він.

Раніше голова держави підписав закон про державний бюджет України на 2024 рік. Близько половини видатків піде на оборону.

На початку жовтня відбувся саміт Європейської політичної спільноти в Гранаді. За підсумками переговорів стало відомо, що Іспанія надасть Україна 6 пускових установок Hawk, а Німеччини вивчає питання передачі додаткової системи Patriot. Також про великий пакет «зимової» допомоги, в тому числі для подолання викликів для української енергосистеми, повідомив уряд Великої Британії.

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