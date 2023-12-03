«Незмінний пріоритет»: Зеленський каже про підготовку до посилення ППО

Україна готується до посилення протиповітряної оборони, це може статися вже наступного тижня, повідомив президент Володимир Зеленський у новому відеозверненні.

«Наступний тиждень – ми вже готуємо – обов’язково збільшимо можливості нашої держави. Зокрема, нашого оборонно-промислового комплексу. Ми готуємо й нові пакети військової підтримки від партнерів. Готуємо й посилення нашої ППО – це незмінний пріоритет», – заявив він.

Раніше голова держави підписав закон про державний бюджет України на 2024 рік. Близько половини видатків піде на оборону.

На початку жовтня відбувся саміт Європейської політичної спільноти в Гранаді. За підсумками переговорів стало відомо, що Іспанія надасть Україна 6 пускових установок Hawk, а Німеччини вивчає питання передачі додаткової системи Patriot. Також про великий пакет «зимової» допомоги, в тому числі для подолання викликів для української енергосистеми, повідомив уряд Великої Британії.