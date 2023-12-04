Указ Путіна про збільшення штату армії РФ відображає фактичну чисельність російських сил – ISW

Указ президента Росії Володимира Путіна про збільшення чисельності збройних сил РФ може бути офіційним визнанням поточної чисельності російських військових, а не наказом негайно збільшити чисельність російського військового персоналу, вважають аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

«Збільшення на 170 тисяч штату російських військовослужбовців між попереднім указом Путіна від 25 серпня 2022 року та указом від 1 грудня 2023 року, ймовірно, є офіційним підтвердженням чистого збільшення на 170 тисяч військовослужбовців між 25 серпня 2022 року та 1 грудня 2023 року, а не закликом негайно збільшити поточну кількість бойового персоналу додатково на 170 тисяч», – пишуть експерти.

Вони нагадують, що заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв 9 листопада заявив, що з 1 січня 2023 року російські військові набрали 410 тисяч військовослужбовців за контрактом, а 1 грудня додав, що з 1 січня російські військові набрали понад 452 тисячі військовослужбовців.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг 29 листопада заявив, що російські сили зазнали понад 300 тисяч втрат (убитих і поранених) в Україні з початку повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року.

Президент Росії Володимир Путін 1 грудня збільшив штат російської армії, йдеться в повідомленні Міністерства оборони РФ.

Зазначається, що президент РФ підписав указ про встановлення штатної чисельності Збройних сил Росії у 2 209 130 осіб, зокрема 1 320 000 військових.

Таким чином чисельність військовослужбовців Збройних сил РФ збільшиться майже на 170 тисяч осіб. Документ опубліковано на сайті Кремля, він набуде чинності з дня його підписання.