Росія: у Москві горить завод спеціальних автомобілів

У Москві спалахнула пожежа на складах заводу спеціалізованих автомобілів, пишуть місцеві телеграм-канали.

«За адресою: Відкрите шосе, будівля 12, корпус 3, у виробничій будівлі сталася пожежа. Спостерігається відкрите горіння, вогонь інтенсивно поширюється», – сказав співрозмовник видання ТАРС.

Згодом в оперативних службах уточнили, що пожежі на заводі спеціалізованих автомобілів на сході Москви надано третій (підвищений). Площа пожежі до 2 тис. кв. метрів.

Вогонь інтенсивно поширюється територією складу. Сталося часткове обвалення даху. Попередньо постраждалих немає. За повідомленнями ТАРС, на місце йдуть близько 35 пожежних розрахунків, 11 з яких – драбини.

«Всередині будівлі заводу, що горить, почалися вибухи, відбуваються обвалення», – сказав співрозмовник видання.

Підприємство, в якому сталася пожежа, є одним із найбільших виробників причепів у Європі.

«У приміщенні, що горить, зберігаються палети, покришки, картон», – додав представник оперативних служб джерелу.

Раніше завод виробляв техніку для Збройних Сил СРСР, продукція військового призначення, постачалася і до армій союзників – учасників Варшавського договору.

Раніше, 29 жовтня, в республіці Комі в Росії 29 жовтня зайнявся нафтовий резервуар.

Водночас вночі проти 29 жовтня в Краснодарському краї Росії сталася пожежа на Афіпському нафтопереробному заводі, повідомила російська служба Радіо Свобода. Ймовірна причина пожежі – удар безпілотника. Місцеві екстрені служби повідомляли, що спалах локалізовано, ніхто не постраждав.