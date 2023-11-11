Росія: в Тамбовській області спалахнула пожежа на пороховому заводі

У ніч проти 11 листопада на Котовському пороховому заводі в Тамбовській області РФ спалахнула пожежа, повідомляє видання Meduza.

Журналісти з посиланням на російські телеграм-канали кажуть, що за словами місцевих жителів, нібито перед пожежею на території заводу чули вибухи.

Згодом інформацію про пожежу підтвердили в МНС регіону. За їхніми даними, пожежа виникла в одноповерховій цегляній будівлі порохового заводу, яка стоїть окремо. Вогонь охопив площу в 300 квадратних метрів.

За повідомленням видання «Інтерфакс», про пожежу стало відомо близько 00:32 за місцевим часом, а о 1:04 в МНС регіону зазначили, що вже виявили «осередок загоряння, проводяться роботи з ліквідації пожежі, внаслідок події загиблих і постраждалих немає».

Раніше, 29 жовтня, в республіці Комі в Росії 29 жовтня зайнявся нафтовий резервуар.

Водночас вночі проти 29 жовтня в Краснодарському краї Росії сталася пожежа на Афіпському нафтопереробному заводі, повідомила російська служба Радіо Свобода. Ймовірна причина пожежі – удар безпілотника. Місцеві екстрені служби повідомляли, що спалах локалізовано, ніхто не постраждав.