У Києві спалахнула пожежа на СТО – рятувальники

У Києві 3 грудня сталась масштабна пожежа на одному із СТО, повідомила Державна служба надзвичайних ситуацій України.

За даними служби, сьогодні об 11:10 надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Сумській. Пожежа виникла в котельному приміщенні будівлі СТО.

Рятувальники повідомляють, що вже об 11:37 загоряння було ліквідовано на площі 20 кв.м.

«Після ліквідації пожежі до бригади швидкої медичної допомоги, що була на місці, звернувся один із працівників СТО з опіками лівої кисті руки. Потерпілого шпиталізували до медзакладу», – додали в ДСНС.

Раніше, 13 жовтня, в місті Українка під Києвом спалахнула масштабна пожежа на виробничо-складському приміщенні.