Під Києвом на складах спалахнула масштабна пожежа – ДСНС

У місті Українка під Києвом в ніч проти 13 жовтня спалахнула масштабна пожежа на виробничо-складському приміщенні, розповіли в Державній службі з надзвичайних ситуацій.

За даними рятувальників, площа загоряння на покрівлі склала близько тисячі квадратних метрів.

«О 01:30 вогнеборці зупинили поширення вогню, ще за годину ліквідували пожежу», – йдеться у заяві рятувальників.

Для гасіння пожежі від ДСНС було задіяно 10 одиниць техніки та 45 осіб особового складу.

«Внаслідок ліквідації полум’я було врятовано деревообробні верстати, приміщення гаражного кооперативу, виробничо-складську будівлю, сировину та дерев'яні матеріали», – зазначили в відомстві.

У ДСНС додали, що причина пожежі наразі встановлюється.

Раніше рятувальники повідомляли, що на Вінниччині в суботу, 7 жовтня, через пожежу загинуло двоє дітей.