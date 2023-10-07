ДСНС: на Вінниччині через пожежу загинуло двоє маленьких дітей

На Вінниччині в суботу, 7 жовтня, через пожежу загинуло двоє дітей, йдеться в повідомленні Державної служби з надзвичайних ситуацій.

За даним відомства, близько 17 години до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу у двоповерховому житловому будинку у селі Верхівка.

Рятувальники кажуть, що загоряння сталося у квартирі на другому поверсі. Під час гасіння пожежі, надзвичайники виявили тіла двох братиків 2020 та 2023 року народження, без ознак життя.

Згодом з’ясувалося, що на момент виникнення загоряння, в квартирі загалом перебувало шестеро дітей.

Дванадцятирічна дівчинка із задимленого помешкання вибігла на вулицю самостійно. Ще трьох малолітніх дітей, до прибуття підрозділу рятувальників, за допомогою драбини врятував сусід, кажуть у ДСНС.

За словами рятувальників, він і побачив дим з вікна квартири та почув крики дітей.

Станом на 17:57 пожежу було ліквідовано.

Раніше у ДСНС повідомляли, що рятувальники ліквідували масштабну пожежу у відпочинковому комплексі на Прикарпатті, яка сталася напередодні ввечері в одному із сіл Верховинського району.

За повідомленнями, пожежа поширилась на площу орієнтовно 750 квадратних метрів. Оскільки будівля санаторію дерев’яна, полум’я швидко розгорілося. У відпочинковому комплексі перебували 148 дітей з вихователями та 20 осіб персоналу. Ніхто не постраждав. Причину виникнення пожежі встановлюють.