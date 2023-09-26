На Прикарпатті у санаторії, де відпочивали близько 150 дітей, спалахнула пожежа. Ніхто не постраждав

У Держслужбі з надзвичайних ситуацій повідомили, що рятувальники ліквідували масштабну пожежу у відпочинковому комплексі на Прикарпатті, яка сталася напередодні ввечері в одному із сіл Верховинського району.

«Площа пожежі складала орієнтовно 750 кв.м. Існувала загроза перекидання вогню на сусідні будинки. Будівля санаторію дерев’яна, що сприяло швидкому розповсюдженню пожежі. О 20:43 пожежу вдалося локалізували, а о 22:26 ліквідувати. Постраждалих немає. Причина виникнення пожежі встановлюється. Як з’ясувалось, у відпочинковому комплексі проживали 148 дітей з вихователями та 20 чоловік персоналу. Працівники комплексу вивели усіх дітей з будівлі», – повідомили у відомстві.

За даними ДСНС, на місці працював психолог.

Повідомляється, що дітей та вихователів відправили на поселення в інший санаторій.