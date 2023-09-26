Пожежа в гірському санаторії: у КМДА повідомили, що там відпочивали діти з Києва – усіх повертають додому

У відпочинковому комплексі на Івано-Франківщині, де напередодні сталася пожежа, перебували 148 дітей із Києва, повідомила пресслужба Київміськадміністрації.

«24 вересня для 148 дітей Києва Департамент молоді та спорту КМДА організував оздоровчу поїздку до дитячого табору, що знаходиться в селі Красноїлля на Івано-Франківщині. Увечері 25 вересня до рятувальників надійшла інформація про пожежу в будівлі відпочинкового комплексу… Усіх дітей і персонал евакуювали з приміщення, а пожежу ліквідували. Дітей нині розмістили в найближчому дитячому таборі, де їм організували харчування, а також надали речі першої необхідності», – йдеться в повідомленні.

У КМДА повідомили, що попередньо домовилися з адміністрацією комплексу про відшкодування втрачених у пожежі цінних речей.

Повідомляється, що сьогодні ввечері діти разом із вихователями відправляться до Києва потягом, і вже завтра зранку, 27 вересня, повернуться додому. Для тих дітей, яких батьки не зможуть особисто забрати з вокзалу, буде забезпечено розвезення до районів їхнього проживання.

«Діти, які перебували на оздоровленні в даному таборі, не втрачають своєї можливості на безкоштовну путівку на оздоровлення цьогоріч. Вони можуть подавати свої документи на наступні зміни», – повідомили у КМДА.

Раніше у Держслужбі з надзвичайних ситуацій повідомили, що рятувальники ліквідували масштабну пожежу у відпочинковому комплексі на Прикарпатті, яка сталася напередодні ввечері в одному із сіл Верховинського району.

За повідомленнями, пожежа поширилась на площу орієнтовно 750 квадратних метрів. Оскільки будівля санаторію дерев’яна, полум’я швидко розгорілося. У відпочинковому комплексі перебували 148 дітей з вихователями та 20 осіб персоналу. Ніхто не постраждав. Причину виникнення пожежі встановлюють.