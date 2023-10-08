У Карпатах під час спуску з гори загинув турист – ДСНС

Під час спуску з гори Говерла в Карпатах заблукало двоє людей, йдеться в повідомленні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області.

У відомстві кажуть, що рятувальники допомогли одному з них, а іншого знайшли без ознак життя.

Відомо, що 8 жовтня о 11:40 Служба порятунку отримала повідомлення про те, що під час спуску по зеленому маршруту з гори Говерла двоє туристів заблукали та потребують допомоги.

О 12:15 рятувальники пошуково-рятувального відділення «Ворохта-2» та посту «Заросляк» вирушили для проведення пошуково-рятувальних робіт.

О 14:20 одного із заблукалих туристів на Говерлі знайшли між синім та зеленим маршрутом, його рятувальники супроводили до бази «Заросляк».

«Згодом між Говерлівським водоспадом та синім маршрутом знайшли другого туриста без ознак життя. Рятувальники проводили реанімаційні заходи, проте безуспішно. Рятувальники транспортували тіло загиблого до підніжжя гори та передали працівникам поліції», – розповіли в ДСНС.

Раніше у Держслужбі з надзвичайних ситуацій повідомили, що рятувальники ліквідували масштабну пожежу у відпочинковому комплексі на Прикарпатті, яка сталася напередодні ввечері в одному із сіл Верховинського району.

За повідомленнями, пожежа поширилась на площу орієнтовно 750 квадратних метрів. Оскільки будівля санаторію дерев’яна, полум’я швидко розгорілося. У відпочинковому комплексі перебували 148 дітей з вихователями та 20 осіб персоналу. Ніхто не постраждав. Причину виникнення пожежі встановлюють.