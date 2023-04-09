У швейцарських Альпах зійшла снігова лавина, постраждало дев’ятеро лижників

Внаслідок сходження лавини у швейцарських Альпах постраждало дев’ятеро лижників, повідомляє The Guardian.

Як інформує видання, лавина зійшла біля вершини гори Альфубель в районі Саас-Фе на південному заході кантону Валліс, неподалік кордону з Італією. Ділянка розташована поблизу знаменитої швейцарської гори Маттерхорн та гірськолижного курорту Церматт.

«Коли групи перебували на Альфубелі на висоті 4 тисячі метрів, зійшла лавина. Кілька людей було зметено масою снігу», – повідомили в поліції міста Валліс.

На місце події оперативно виїхали екстрені служби на кількох гелікоптерах. Представник поліції Валліса повідомив, що в цьому районі було 16 людей, які каталися на лижах, усіх зняли з гори.

За словами правоохоронців, дев’ятьох постраждалих осіб було доставлено гелікоптером до лікарень сусідніх міст Вісп та Сіон. Із них троє виписалися після амбулаторного лікування, а інші залишилися на ніч під наглядом лікарів.

«Ми говоримо про дуже легкі травми, тому все виглядає позитивно. Можна сказати, що їм дуже пощастило», – сказав речник місцевої поліції.

Раніше восьмеро людей загинули в Австрії також через сходження лавин.