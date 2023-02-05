Восьмеро людей загинули в Австрії через сходження лавин

Австрійська поліція повідомила 5 лютого, що пʼятеро людей загинули внаслідок сходження лавин на заході країни, ще три такі випадки було зареєстровано в суботу.

Як інформує агенція France-Presse, нині гірськолижні курорти заповнені, оскільки у Відні тривають лютневі шкільні канікули. Після кількох днів інтенсивного снігопаду та вітру рівень лавинної небезпеки сягнув чотирьох балів за п’ятибальною шкалою.

Фахівці повідомили про 30 лавин у суботу лише в Тіролі, рятувальні операції ускладнені через погану видимість і погодні умови. Попри попередження, багато відпочивальників наважувалися кататися поза позначеними схилами, повідомляє влада.