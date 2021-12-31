Синоптики оголосили метеопопередження через ожеледицю і лавини у горах

В Укргідрометцентрі на 31 грудня оголосили метеопопредження через погодні умови в Україні.

31 грудня на дорогах країни ожеледиця; у північних та центральних областях місцями ожеледь (І рівень небезпечності, жовтий).

За прогнозами синоптиків, в останній день року очікуються дощі, мокрий сніг і відлига.

На заході України дощ і 1-6° тепла вдень. На решті території невеликий сніг, подекуди з дощем. Температура від 2° морозу до 3° тепла, на сході країни вдень 0-5° морозу.

«31 грудня на дорогах країни ожеледиця. У північних та центральних областях місцями ожеледь (І рівень небезпечності, жовтий)», – йдеться в повідомленні.

Також сьогодні на високогiр’ї східної частини Закарпатської області та у горах Львівської області спостерігатиметься значна снiголавинна небезпека (3 рiвень).