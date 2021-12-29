Синоптики розповіли, якою буде погода на Новий рік

В Укргідрометцентрі повідомили, що 31 грудня та 1 січня в Україну переміститься тепле та вологе атлантичне повітря із Західної Європи, яке поступово охопить всю територію країни, причому опади будуть у вигляді мокрого снігу та дощу.

За прогнозами синоптиків, 31 грудня і 1 січня у східних областях удень невеликий сніг. Температура вночі 5-10° морозу, вдень 1-6° морозу. У західних областях невеликий дощ, уночі з мокрим снігом, подекуди ожеледь. Температура вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 0-5° тепла.

На решті території вночі без опадів (лише у північних областях невеликий сніг), удень невеликий мокрий сніг та дощ; температура вночі 2-7° морозу, вдень близько нуля.

На дорогах ожеледиця. Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с, у Карпатах пориви 15-20 м/с.

У Києві в п’ятницю-суботу невеликий сніг, удень із дощем, слабка ожеледь, на дорогах ожеледиця. Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-5° морозу, вдень близько нуля.