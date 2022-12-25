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На заході Австрії на групу лижників зійшла лавина, триває рятувальна операція

Триває рятувальна операція із залученням гелікоптерів та лавинних пошукових собак, повідомляють журналісти

На заході Австрії в гірськолижному районі Лех-Цурс зійшла лавина, під завалами перебувають близько десяти лижників, пише видання Kurier .

Повідомляється, що одну людину вдалося врятувати з пораненнями. Триває рятувальна операція із залученням гелікоптерів та лавинних пошукових собак.

Лавина зійшла сьогодні, близько 15:00 в районі гори Тріткопф. Незабаром після цього в конус лавини вилетіли кілька гелікоптерів, у тому числі три з Тіроль, і кілька пошукових груп. За попередньою інформацією, в операції залучено більш ніж сто осіб, уточнили журналісти.

«Ми робимо все можливе, щоб урятувати любителів зимових видів спорту», – заявили в муніципалітеті Лех. Рятувальники попросили керівництво муніципалітету надати їм прожектори, щоб пошуки можна було продовжувати у темряві. Протягом тижня експерти кілька разів попереджали про складну лавинну ситуацію у горах Австрії.

У російському селищі Домбай у Карачаєво-Черкесії на гірськолижну трасу зійшла лавина, загинула щонайменше одна людина.

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