«Популярна не я, а мої тваринки» – 10-літня авторка дитячого каналу «Природа ТВ»

ЛЬВІВ – Реклама добрих людей – у дії. Користувачі української частини мережі «Твітер» допомогли дитині з села Зимна Вода, що поблизу Львова, знайти тисячі підписників на її дитячий канал «Природа ТВ». А причиною стало просте оголошення на стовпі, де невідомий автор просив підписатися на його канал. Любов до природи, зворушлива історія і маркетинг сотень людей – дало дитині тисячі підписників протягом кількох днів.

Радіо Свобода поспілкувалось із батьками маленької авторки дитячого каналу.

Котик Пушинка, папуга Кеша, чотири курки – Біла, Коні, Мері, Конюшина, а ще рибка Карась – власне вони і є головні герої коротких відео 10-літньої Віталіни. Дівчинка нічого не коментує на своєму каналі «Природа ТВ», не з’являється у кадрі. Дуже скромна у житті і відмовилась від коментарів та фотографування. Бо вважає, що саме її тваринки є популярними, а не вона. Батьки поділяють думку своєї доньки.

Дослухаюсь до думки дітей

«Я завжди дослухаюсь до думки дітей, поважаю їхні почуття. Донька не хоче бути публічною. До створення дитячого каналу доклались Віталіна і її старший брат, який у 2018-му створив власний канал цікавинок, де було багато схожих відео про тваринок, різні трюки з футболу, яким він займається. Взагалі сьогодні в інтернеті багато дітей виставляють різні відео. Хтось хоче показати себе з кращої сторони, а у нас ситуація така, що Віталіна не коментує, не показує свого обличчя, їй це не подобається. Вона любить у нас помріяти, побути на своїй хвилі. Надіюсь, що її відео дарує настрій і це чудово милуватися природою, бачити, що є багато цікавих речей у житті», – розповідає мама дівчинки Ірина Кісіль.

Ще на початку січня у дитини на каналі було 9 підписників. Вона поділилась із батьками ідеєю, що хоче написати оголошення із закликом до людей підписатись на її «Природа ТВ», щоб збільшити число переглядів бодай до тисячі. Тато зголосився їй допомогти і вони розвішали в селі чотири повідомлення на стовпах.

Дітям треба допомагати

«На другий день трьох оголошень вже не було. Залишилось біля пошти і досі там висить. Я і дружина не дуже вірили, що це спрацює. Але підтримали її задум, бажання і віру, що щось можна змінити. Дітям треба допомагати у мінімальних справах, чим вони цікавляться і захоплюються. І раптом 8-11 лютого на нас інформація навалилась, як снігова лавина», – говорить тато Віталіни Василь Хімка.

Реклама добрих людей, як кажуть батьки, спрацювала через місяць. І не випадково, а тому що оголошення зауважила їхня односельчанка Софія Медвідь.

Мене це так розчулило!

«Я звернула увагу на те, що оголошення висить дуже низько, побачила дитячий почерк, прочитала і мене це так розчулило! Сфотографувала і поділилась у твіттері. Навіть канал одразу не знайшла. Всі були однакові і важко було визначити, який саме і знайшли врешті дитячий. Почали поширювати. Ми всі відео подивились, нам було цікаво, чекали, коли авторка з’явиться у кадрі, щоб знати, хлопчик чи дівчинка, але наголошу, що дитина дуже обережна в мережі і це, перш за все, заслуга батьків, що не забувають говорити з дітьми про поведінку в соціальних мережах, інтернеті. Я шукала авторку, але не вдалося. Сьогодні подзвонили батьки і я рада, що такий результат неочікуваний виявився, сказали, що дівчинка вважає, що не вона популярна, а її тваринки», – зауважила Софія Медвідь.

Протягом двох годин, після того, як Софія Медвідь поширила посилання на відеоканал із фотографією оголошення, з 16 підписників стало понад 200. За чотири дні, тобто сьогодні, вже понад 26 тисяч.

Інтернет не дуже безпечний для дітей

«Зранку мене Віталіна розбудила і каже, що у неї тисяча підписників і що спрацювала реклама. Я спершу не повірила. Пішли подивились і ми були шоковані. Раділи і радіємо за неї. Думаю, що має шанс створити гарний канал. У неї багато ідей, але контролюватиму, що пише, що знімає. Бо інтернет не дуже безпечний для дітей», – говорить Ірина Кісіль.

Популярністю користуються відео Віталіни – «Кіт бавиться шнурком» і «Кіт побився з курочкою». Користувачі залишають численні коментарі. Втім, позувати на фотокамеру без Віталіни тварини зовсім не хотіли.

Любов до природи дітям закладає їхня бабуся Орися Маковецька, яка була вчителькою української мови. Втім, давати імена навіть курам – цю традицію започаткувала її онучка.

Я дивилась відео

«Я дивилась її відео, деякі смішні, курйозні, а деякі невдалі. Я думаю, що важливо закладати доброту внукам, бо тоді буде спокій і любов. Сьогодні в інтернеті бачу дві крайнощі – зв’язок зі світом, що є добре, бо це збагачує, а друга, інтернет затягує дітей. Тому радила б батькам усе ж таки контролювати те, що діти читають і дивляться в мережі, що виставляють», – каже Орися Маковецька.

А ще бабуся авторки дитячого каналу радить батькам спілкуватися зі своїми дітьми і більше часу проводити разом.

До слова, в Україні запроваджено школу онлайн-безпеки дітей, а це освітній проєкт для вчителів і батьків, які хочуть захистити дітей від загроз в інтернеті. Міжнародним союзом електрозв’язку (МСЕ) з фахівцями розроблені рекомендації щодо захисту дитини в мережі. Тим паче, що під час пандемії COVID-19 зросла чисельність дітей, які користуються інтернетом.

Експерти цієї програми радять батькам спілкуватися з дітьми, вести з ними постійним діалог, створити безпечне середовище. Сьогодні у світі кожна третя дитина є користувачем інтернету. Відтак батькам слід пояснити дітям, що не можна повідомляти свої паролі доступу, звертати увагу на те, коли і де вони надають свою персональну інформацію. Водночас, наголошено у рекомендаціях, що дитячі вебсайти безпечні і надають неабиякі можливості для творчої соціалізації та навчання дитини, але батькам слід бути пильними.