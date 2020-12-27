Через сходження снігових лавин в Ірані загинули 12 людей

Влада Ірану повідомила про завершення рятувальної операції з пошуку людей, яких за останні дні застали сильні снігові бурі і лавини в горах на північ від Тегерана.

27 грудня державне телебачення повідомило, що в результаті сходження чотирьох лавин загинули 12 людей. Водночас 14 людей, які були оголошені зниклими безвісти, все ж були врятовані співробітниками Міжнародного руху Червоного Хреста і Червоного Півмісяця.

Місцеві гідрометцентри раніше застерігали людей від походів у гори, що є популярним місцем для туристів, альпіністів і лижників на вихідні.

Пошуково-рятувальна операція тривала три дні, в ній взяли участь 20 команд з вертольотами, щоб обстежити гірський хребет Альборз.

Тегеран розташований біля підніжжя гірського хребта, що простягнувся на 900 кілометрів від ірано-азербайджанського кордону на північному заході, до провінції Хорасан – на північному сході.