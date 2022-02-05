В Австрії через сходження лавин за добу загинули дев’ять людей

В Австрії внаслідок сходження лавин за останню добу загинули дев’ятеро людей, повідомили західні новинні агенції з посиланням на владу.

За даними поліції, вісім людей загинули 4 лютого у трьох окремих інцидентах у Форарльберзі та Тіролі, повідомляє агентство AP. Зокрема, внаслідок сходження лавини біля австрійсько-швейцарського кордону загинули четверо громадян Швеції та їхній гід з Австрії.

У суботу влада Тіролю повідомила про загибель однієї людини поблизу села Шмірн під час сходження лавини, ще одна людина зникла безвісти.

Влада попередила туристів про те, що «значний» ризик сходження лавин все ще зберігається.

Як повідомляє агентство dpa, за даними системи попередження, через свіжий сніг лише в Тіролі з четверга по п’ятницю зійшли десятки лавин.