Лавини, льодостав і ожеледиця – синоптики оголосили метеопопередження

В Укргідрометцентрі попереджають українців про погіршення погодних умов. Сьогодні у південних, східних та більшості центральних областей сніг, місцями пориви вітру 15-20 м/с; на решті територій без суттєвих опадів. Температура 3-8° морозу; в Карпатах та на Закарпатті до -12°.

На дорогах ожеледиця (I рівень небезпеки, жовтий).

«24-25 січня на ділянці Дністра Галич – верхів’я Дністровського водосховища очікується інтенсивне утворення шуги, місцями утворення льодоставу, при цьому можливе формування заторів криги з різким коливанням рівнів води», – йдеться в повідомленні.

Також синоптики попереджають про високу небезпеку сходження лавин через снігопади та заметілі у високогір’ях Івано-Франківської та Закарпатської областей, а також у горах Львівської області.

Напередодні у Карпатах під снігову лавину потрапила група туристів, постраждала людина.