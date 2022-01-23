Групу туристів засипало снігом у Карпатах, рятувальники допомогли їм спуститися – ДСНС

Рятувальники почали спуск із полонини Боржава групи з дев’яти туристів, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

За повідомленням, об 11:38 черговий Аварійно-рятувального загону спецпризначення Головного управління ДСНС у Івано-Франківській області отримав сигнал SOS в додатку «Порятунок в горах». Згідно з повідомленням, під час спуску групи туристів поблизу селища Воловець на схилі гори Плай п’ятьох із них частково засипало снігом.

«Туристи відкопались самостійно, але одна людина постраждала внаслідок потрапляння у лавину та потребує транспортування. Для допомоги залучено гірських рятувальників села Нижні Ворота та села Пилипець, загалом 10 чоловік та три одиниці техніки», – йдеться в заяві.

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Рятувальники дісталися травмованого туриста близько 15:35 та надали йому домедичну допомогу. Як додають у ДСНС, близько 19 години групу доправили до села Гукливий, постраждалий звернеться до медичного закладу самостійно.

ДСНС вранці 23 січня попереджало про сніголавинну небезпеку, зокрема, 23-24 січня на високогір’ї Івано-Франкiвської та Закарпатської областей утримається.