Одна людина загинула, двоє травмовані під час сходження на Говерлу – ДСНС

Одна людина загинула, двоє були травмовані під час сходження на Говерлу, повідомила 15 січня Державна служба з надзвичайних ситуацій.

«15 січня об 11:15 при сходженні на гору Говерла, Надвірнянського району, загинула одна особа та двоє – отримали травми різних ступенів тяжкості», – йдеться в повідомленні.

Станом на 13:30 туриста з травмою ноги спускали з гори, водночас рятувальники прямували ще до однієї травмованої особи, до загиблого вирушили працівники Нацполіції для проведення слідчих дій, повідомили у ДСНС.

Подробиць того, що сталося, у Державній службі з надзвичайних ситуацій не наводять.

Для проведення пошуково-рятувальних робіт залучали 28 людей і п’ять одиниць техніки.