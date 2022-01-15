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Одна людина загинула, двоє травмовані під час сходження на Говерлу – ДСНС

Для проведення пошуково-рятувальних робіт залучали 28 людей і п’ять одиниць техніки (фото ілюстраційне)

Одна людина загинула, двоє були травмовані під час сходження на Говерлу, повідомила 15 січня Державна служба з надзвичайних ситуацій.

«15 січня об 11:15 при сходженні на гору Говерла, Надвірнянського району, загинула одна особа та двоє – отримали травми різних ступенів тяжкості», – йдеться в повідомленні.

Станом на 13:30 туриста з травмою ноги спускали з гори, водночас рятувальники прямували ще до однієї травмованої особи, до загиблого вирушили працівники Нацполіції для проведення слідчих дій, повідомили у ДСНС.

Подробиць того, що сталося, у Державній службі з надзвичайних ситуацій не наводять.

Для проведення пошуково-рятувальних робіт залучали 28 людей і п’ять одиниць техніки.

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