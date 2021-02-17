У Карпатах 4 доби шукають киянина, який заблукав під час катання на лижах – ДСНС

У Держслужбі з надзвичайних ситуацій повідомили, що чотири доби шукають 40-річного киянина, який заблукав під час катання на лижах 13 лютого.

«Пошуково-рятувальими групами впродовж 4 діб було обстежено схили, підніжжя та хребти гір Жид Магура, Мала Гимба та Гимба. За координатами, що надані його товаришем, було знайдено сліди заблукалого, однак через сильні снігопади у горах (випало до 0,5 м снігу) встановити подальше просування заблукалого не виявляється можливим. Наразі рятувальними групами здійснюється обстеження місцевості на предмет сходження лавин чи падіння снігових карнизів», – йдеться в повідомленні.

Читайте також: Зимовий похід в гори – небезпечний. Як волонтери рятують туристів із-під снігових заметів?

За даними ДСНС, до пошуків, крім рятувальників, залучені лісники та волонтери, всього 47 осіб та 10 одиниць техінки. За сприятливих погодних умов планується залучення авіації, повідомили у відомстві.

13 лютого біля села Березники Свалявського району Закарпатської області на схилі гори Гемба під час катання на лижах заблукали двоє жителів Києва. 14 лютого першого туриста знайшли у задовільному стані, іншого досі шукають.