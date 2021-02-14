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14 лютого 2021, Київ 17:14
Новини | Події

Рятувальники в Карпатах знайшли туриста, який заблукав, ще одного шукають

У район пошуку вилетів гелікоптер Мі-8 ДСНС України

Одного із двох туристів, які заблукали в районі гори Гемба в Карпатах, знайшли, повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій. Пошуки ще одного туриста тривають.

«14 лютого об 11:25 однією з груп рятувальників в районі г. Магура-Жиде знайдено одного із заблукалих в районі г. Гемба туристів. Стан його здоров’я – задовільний. Пошуки іншого тривають. У район пошуку вилетів гелікоптер Мі-8 ДСНС України», – йдеться в повідомленні.

В Україні останніми днями зберігалася морозна погода з сильними снігопадами. Найближчим часом синоптики прогнозують значне похолодання.

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