ДСНС попереджає про погіршення погоди і небезпеку лавин

20 січня вранці та вдень у західних областях України фіксуватимуться пориви вітру 15–20 метрів за секунду; вдень у Карпатах та на Закарпатті значний сніг, хуртовини (I рівень небезпечності, жовтий). Ці дані Українського гідрометцентру наводить Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

«Такі погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць», – попереджають рятувальники.

Також із посиланням на синоптиків у ДСНС указують, що 20 січня на високогірʼях Закарпатської та Івано-Франкiвської областей зберігається значна сніголавинна небезпека (3 рівень).