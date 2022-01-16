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У Карпатах очікується висока загроза сходження лавин – ДСНС

Високогір’я для туристів взимку лавиннонебезпечні, попереджають синоптики

У Держслужбі з надзвичайних ситуацій попередили, що завтра очікується висока загроза сходження снігових лавин у Карпатах.

«17 січня у зв’язку зі снігопадами у високогір’ї Iвано-Франкiвської області очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень)», – йдеться в повідомленні.

Прикарпатське управління ДСНС застерігає:

  • Не йдіть в гори взимку, коли є висока лавинна небезпека та погані погодні умови;
  • Завчасно готуйтеся до походу в гори – необхідно мати добру екіпіровку, фізичну підготовку, GPS, топографічні карти, а також навички і досвід перебування в горах;
  • Необхідно зареєструватися у рятувальників, залишити свої контакти і маршрут.

Напередодні одна людина загинула і двоє травмувалися (туристи з Одеси – ред.) під час сходження на Говерлу.

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