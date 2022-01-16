Через поривчастий вітер в Україні знеструмлені понад 60 населених пунктів – ДСНС

Через поривчастий вітер в Україні знеструмлена низка населених пунктів, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

«Через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП залишаються знеструмленими 67 населених пунктів у 5 областях: Житомирська – 25, Чернігівська – 20, Сумська – 12, Київська – 9 та Донецька – 1», – йдеться в заяві рятувальників.

Повідомляється, що до відновлення електропостачання залучені бригади обленерго.

За даними ДСНС, в ніч на 15 січня дахи позривало на будівлі сільської ради і клубу в селі Коломийчиха Сватівського району Луганської області; на будівлі Люботинського ліцею залізничного транспорту на Харківщині; на будівлі Богусловського центру професійної освіти в Київській області; на будівлі спортзалу школи у селі Лосинівка на Чернігівщині.

Сьогодні вітер по Україні вщух – північно-західний, 5-10 м/с. За прогнозами синоптиків, у неділю в Україні без опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Температура від 3° морозу до 2° тепла, в Карпатах 2-7° морозу.