В Україні через сильний вітер знеструмлені майже три з половиною сотні населених пунктів – ДСНС

Станом на 7:00 18 січня внаслідок ускладнення погодних умов (пориви вітру) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено 349 населених пунктів у 10 областях, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

Як ідеться в повідомленні, найбільше постраждали Київська (без електрики залишилися 93 населених пункти), Житомирська (68) і Тернопільська (57) області. Також відключення сталися в Чернігівській (42), Львівській (31), Хмельницькій (29), Чернівецькій (18), Кіровоградській (6), Закарпатській (3) та Волинській (2) областях.

На Прикарпатті в селі Загайпіль Коломийського району внаслідок шквального вітру пошкоджено дах будинку культури на площі 30 квадратних метрів.

А в Чернівцях із цієї ж причини пошкоджено дахи житлового будинку на площі 60 квадратних метрів та торгово-офісної будівлі на площі 150 квадратних метрів. Пошкоджено дах загальноосвітньої школи на площі 30 квадратних метрів у селі Валя Кузьміна Чернівецького району, на території області розпилено та прибрано три повалених дерева. Жертв та постраждалих немає.