Майже 1,5 тисячі населених пунктів в Україні залишилися без світла через негоду – ДСНС

В Україні через негоду без електрики залишилися 1 418 населених пунктів у 16 областях, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій. Дані наведені станом на 7:00 15 січня.

Зокрема, без світла у Львівській області залишилися 226 населених пунктів, Київській області – 201, Чернігівській – 184, Хмельницькій – 166, Житомирській – 163, Сумській – 160, Полтавській – 73, Тернопільській – 53, Черкаській – 40, Чернівецькій – 34, Донецькій – 28, Рівненській – 26, Дніпропетровській – 22, Вінницькій – 20, Луганській – 11 і Кіровоградській – 11.

До відновлення електропостачання залучені бригади обленерго, додали в ДСНС.

Раніше у відомстві також повідомили, що в Києві через сильний вітер дерево впало на автомобіль, внаслідок чого одна людина загинула, ще одна – шпиталізована.

«Всього по місту сталося падіння шести дерев і двох електроопор, внаслідок чого пошкоджено 11 автомобілів, торгівельний кіоск і два білборди», – йдеться в повідомленні.

В Укргідрометцентрі напередодні оприлюднили попередження про шквальний вітер скрізь, крім півдня України, 14-15 січня.