Гідрометцентр попереджає про шквальний вітер скрізь, крім півдня України

В Укргідрометцентрі оприлюднили попередження у зв’язку зі шквальним вітром скрізь, крім півдня України, сьогодні-завтра.

«13 січня вдень в західних областях пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий). 14-15 січня пориви вітру 15-20 м/с, на дорогах, крім півдня, ожеледиця (І рівень небезпечності, жовтий); 14 січня вночі у західних областях, вдень в Україні, крім південної частини, пориви вітру 25-27 м/с (II рівень небезпечності, помаранчевий)», – йдеться в повідомленні.

Поза тим, як вказують синоптики, з четверга розпочинається процес потепління і морози потроху відступатимуть. При цьому погода буде ще й подекуди з опадами – відлига затримається в Україні і на найближчих вихідних.