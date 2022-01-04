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У Києві 2022 рік розпочався з температурних рекордів – обсерваторія

3 січня у Києві вперше за 142 роки середньодобова температура повітря становила +4,3°С

За даними спостережень Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, 3 січня у Києві вперше за 142 роки середньодобова температура повітря становила +4,3°С, що на 0,3°С вище рекордного значення температури для цього дня 1899 року.

«Кліматична норма перевищена на 7,3°С, що відповідає погоді кінця жовтня. Максимальна температура у столиці піднялась до +8,2°С, таким чином перевищивши попередній рекорд для цього дня 1899 року на 2,1°С», – йдеться в повідомленні.

Раніше метеорологи повідомляли, що у Києві метеорологічна зима «офіційно» почалася 20 грудня 2021 року.

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