У Києві 2022 рік розпочався з температурних рекордів – обсерваторія

За даними спостережень Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, 3 січня у Києві вперше за 142 роки середньодобова температура повітря становила +4,3°С, що на 0,3°С вище рекордного значення температури для цього дня 1899 року.

«Кліматична норма перевищена на 7,3°С, що відповідає погоді кінця жовтня. Максимальна температура у столиці піднялась до +8,2°С, таким чином перевищивши попередній рекорд для цього дня 1899 року на 2,1°С», – йдеться в повідомленні.

Раніше метеорологи повідомляли, що у Києві метеорологічна зима «офіційно» почалася 20 грудня 2021 року.