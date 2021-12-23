У Києві «офіційно» почалася метеорологічна зима – обсерваторія

Кліматологи Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського проаналізували, що стійкий перехід середньодобової температури повітря у Києві відбувся 20 грудня.

«Стійке зниження середньодобової температури нижче 0°С свідчить про початок метеорологічної зими у столиці. Вона прийшла на 3 тижні пізніше кліматичної норми. 20 грудня середньодобова температура повітря на метеостанції обсерваторії становила –0,2 °С і за прогнозами Українського гідрометцентру від’ємні значення температури повітря будуть триматись і далі», – йдеться в повідомленні.

Метеорологи кажуть, найраніше до Києва зима завітала 20 жовтня у 1920 році та 31 жовтня у 1988 році, а найпізніше – 29 грудня у 2015 році.