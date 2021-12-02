Осінь у Києві видалася однією з найсухіших за час спостережень – обсерваторія

У рейтингу найсухіших осінь-2021 зайняла четверту позицію за час спостережень, повідомила Центральна геофізична обсерваторії імені Бориса Срезневського.

«На проспекті Науки середня температура повітря цьогорічної осені склала +8,9ºС, що на 0,2°С вище за кліматичну норму 1991-2020 рр. У жовтні був зафіксований єдиний за сезон температурний рекорд. Найхолодніше восени 2021 року у Києві було 17 листопада, коли мінімальна температура під ранок знизилась до 7,1 градусів морозу, а найтепліше – 13 вересня, коли максимальна температура після полудня досягла +27,0°С. За вересень-жовтень у Києві випало лише 54 мм опадів, що складає 36% кліматичної норми», – йдеться в повідомленні.

Як зауважили в обсерваторії напередодні, метеорологічна осінь у Києві триватиме доти, доки середньодобова температура повітря стійко не перетне позначку 0°С у бік зниження.