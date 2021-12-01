Метеорологи розповіли, коли в Києві у листопаді було найтепліше і найхолодніше

У Центральній геофізичній обсерваторії імені Бориса Срезневського повідомили, що середньомісячна температура листопада у Києві склала +4,8°С, що вище за кліматичну норму періоду 1991-2020 років на 2,2°С.

«Цьогорічний листопад у столиці ввійшов у десятку найтепліших з 1881 року. Найхолоднішим днем було 17 листопада, коли мінімальна температура знизилась під ранок до -7,1°С, а найтеплішим – 5 листопада, коли максимальна температура досягла +15,8°С. У Києві на проспекті Науки за місяць випало 29 мм опадів, що склало 63% кліматичної норми», – йдеться в повідомленні.

В обсерваторії зазначили, що метеорологічна осінь у Києві триватиме доти, доки середньодобова температура повітря стійко не перетне позначку 0°С у бік зниження. Середньою багаторічною датою такого переходу є 29 листопада.