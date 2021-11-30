Початок календарної зими в Україні буде переважно зі снігом та ожеледицею

Найближчої доби, 1 грудня, погоду України визначатиме помірно холодне повітря, яке перемістилося з півдня Скандинавії, повідомляє Укргідрометцентр.

У західних, північних та Вінницькій областях очікується сніг, мокрий сніг, уночі на Закарпатті, у Карпатах та у південно-східних областях значний сніг. На дорогах подекуди ожеледиця. На решті території без істотних опадів.

Вітер західний, південно-західний, 7-12 м/с, у західній та південній частині місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 0-5° морозу (у Карпатах 4-9° морозу); вдень близько нуля, у південній частині 2-7° тепла.

У Києві в середу сніг, мокрий сніг, на дорогах подекуди ожеледиця; температура вночі 1-3° морозу, вдень 1-3° тепла.

Синоптик Наталка Діденко у фейсбуці додає: «2-3 грудня потепліє на кілька градусів, проте з вихідних знову очікується похолодання».