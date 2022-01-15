У Києві через сильний вітер дерево впало на авто: одна людина загинула – ДСНС

Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила, що в Києві ввечері 14 січня одна людина загинула, ще одна – постраждала внаслідок падіння дерева на автомобіль через сильний вітер. Це сталося на вулиці Верховинній.

«Встановлено, що внаслідок падіння дерева на автівку було затиснуто водія і пасажирку. Ще до прибуття рятувальників пасажирку деблокували і передали медикам свідки. Враховуючи те, що дерево було значних розмірів, рятувальникам довелося викликати додатково автокран… Після того, як вивільнили автівку з-під дерева, рятувальники з використанням спеціального обладнання деблокували тіло загиблого водія і передали правоохоронцям», – йдеться в повідомленні.

У ДСНС додали, що внаслідок падіння дерева також була пошкоджена лінія електромереж: впав стовп, пошкодивши близько десятка автомобілів.

Раніше в Укргідрометцентрі оприлюднили попередження про шквальний вітер скрізь, крім півдня України, 14-15 січня.